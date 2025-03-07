Антиазербайджанская риторика Франции стала центральным компонентом внешней и внутренней политики этой страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой, об этом говорится в статье под названием "Франция между Азербайджаном и Арменией" Рейчел Авраам, известного политолога и журналиста, основателя и генерального директора Центра дипломатии Дона Грасия, опубликованной в США в "Jewish Press".

Отмечается, что член Национальной ассамблеи Франции заявил, что Азербайджан якобы пытается дестабилизировать ситуацию во Франции. Похоже, правительство Макрона ищет виновных в своих неудачах на дипломатическом поприще. Не вызывает сомнений то, что антиазербайджанская риторика стала центральным компонентом внешней и даже, как это ни парадоксально, внутренней политики Франции.

В статье, где анализируется политика Франции, направленная на дестабилизацию ситуации на Южном Кавказе, а также Ближнем Востоке, говорится, что Южный Кавказ находится под постоянным контролем иностранных игроков, которые следят за каждым политическим шагом и маневром. Эти страны используют дипломатию для достижения своих геостратегических целей.

Отмечено, что Париж после Второй Карабахской войны взял на себя роль покровителя Еревана. Франция уже давно последовательно поддерживает Армению, и это уже подтвержденный факт, а не тенденция, освещаемая в СМИ. Таким образом, Франция рискует потерять отношения с Азербайджаном из-за чрезмерной и лживой критики.

Автор охарактеризовал поддержку Парижа Еревану как попытку нарастить напряженность и разжечь конфликт.

"Очевидно, что Франция в своих политических и дипломатических целях заинтересована в поддержании конфликта на Южном Кавказе", - говорится в статье.

Подробнее со статьей можно ознакомиться по ссылке ниже:

https://www.jewishpress.com/blogs/dona-gracia-center/france-between-azerbaijan-and-armenia/2025/03/02/