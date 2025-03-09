В Азербайджане могут повысить проходные баллы в вузы по некоторым специальностям

Впереди вступительные экзамены. Абитуриенты и их родители с волнением ожидают предстоящие вступительные экзамены. Согласно статистике, в последние годы наблюдается рост числа поступающих в вузы страны. Так, в 2024-2025 учебном году в высшие учебные заведения было принято более 74 тысяч человек. По сравнению с 2005 и 2017 годами количество поступивших увеличилось в 2,2 и 1,7 раза соответственно.

Какими будут вступительные экзамены в этом году? Ожидаются ли нововведения? Увеличится или уменьшится количество мест? Каковы прогнозы по проходным баллам?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Kaspi.az, эксперт по образованию Камран Асадов отмечает, что в последние годы вступительные экзамены постепенно усложняются. По его словам, высока вероятность увеличения числа вопросов, требующих логического мышления и применения знаний на практике:

"Возможно, в экзаменах будет больше вопросов, проверяющих логическое мышление. Модели вопросов, использованных в экзаменах 2023 и 2024 годов, показывают, что Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) стремится не только проверять знания, но и увеличивать число ситуационных вопросов, требующих их применения. Эта тенденция может сохраниться и в этом году. Абитуриентам стоит уделить внимание развитию логического и аналитического мышления, работать с различными типами тестов, адаптироваться к экзаменационному формату и эффективно управлять временем. Особенно важно развивать навыки быстрого и точного решения задач по математике и логике", - сказал он.

Эксперт подчеркивает, что в формате вступительных экзаменов кардинальных изменений не ожидается:

"ГЭЦ не вносит резкие изменения в структуру экзаменов, а постепенно трансформирует их. Однако может увеличиться число открытых вопросов и ситуационных заданий по некоторым предметам. Возможно, возрастет доля вопросов, требующих развернутого ответа, по азербайджанскому языку, математике и иностранному языку", - подчернул Асадов.

Говоря о возможном изменении количества мест в вузах, специалист отмечает, что это зависит от нескольких факторов.

"В 2024 году в плане приема студентов произошли небольшие изменения в некоторых университетах, но в целом значительного сокращения мест не наблюдалось. В 2025 году количество мест в вузах будет зависеть от экономических и социальных факторов. Возможно увеличение мест по техническим и прикладным специальностям, так как интерес к этим направлениям растет. В то же время для некоторых специальностей, на которые наблюдается низкий спрос, количество мест может быть уменьшено", - сказал он.

Эксперт также отметил, что если количество мест увеличится, проходные баллы могут снизиться. Так в последние годы проходные баллы по некоторым специальностям значительно изменились.

"Если же количество мест сократится или результаты абитуриентов окажутся выше, чем в предыдущие годы, проходные баллы могут вырасти. В частности, наблюдается тенденция роста проходных баллов по медицинским, IT- и инженерным специальностям. Это связано с высоким спросом на эти профессии и тем, что высокобалльные абитуриенты выбирают именно эти направления. В то же время по некоторым гуманитарным специальностям проходные баллы снизились, так как интерес к ним уменьшился", - заявил эксперт.

Другой эксперт по образованию, Эльчин Эфенди, считает, что в этом году конкуренция за поступление в вузы будет выше.

"Если посмотреть на статистику абитуриентов, можно увидеть, что по сравнению с предыдущими годами количество заявлений значительно увеличилось. Возможно, в этом году оно достигнет 100 тысяч. Это значит, что борьба за места будет острой", - сказал он.

По его мнению, с 2019 года модель вступительных экзаменов остается неизменной, что позволяет абитуриентам лучше готовиться.

"Абитуриенты уже адаптировались к структуре вопросов, темам и форматам тестов. Поэтому с каждым годом мы видим все более высокие результаты. Уровень сложности вопросов зависит от степени подготовки абитуриентов", - подчернул Эфенди.

Эксперт отмечает, что успешные результаты абитуриентов могут повлиять на проходные баллы по престижным специальностям:

"Однако в государственной социально-экономической программе предусмотрено увеличение плана приема студентов до 85 тысяч к 2026-2027 годам. Это касается как бакалавриата, так и магистратуры. Ожидается, что в этом году на обе ступени обучения будет принято примерно 75-80 тысяч студентов. Увеличение количества мест означает, что шансы на поступление возрастут", - добавил эксперт.

По словам Э.Эфенди, в этом году наибольшая конкуренция ожидается в следующих направлениях.

Первая группа специальностей: информационная безопасность, информационные технологии, компьютерная инженерия, компьютерные науки, нефтегазовая инженерия, химическая инженерия.

Вторая группа специальностей: финансы, управление бизнесом, менеджмент, государственное и муниципальное управление, международная торговля и логистика.

Третья группа специальностей: юриспруденция, государственное и общественное управление, педагогические специальности.

Четвертая группа специальностей: медицина, стоматология, биотехнологии, психология.

Эксперт прогнозирует, что проходные баллы по этим направлениям возрастут: