Один из организаторов теракта в "Крокусе" задержан в США

В США взят под стражу террорист Мохаммад Шарифулла, также известный как Джафар, который является членом "Исламского государства".

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщил Минюст страны.

В сообщении сказано, что он инструктировал боевиков, совершивших нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве 22 марта прошлого года.

"Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГ он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие, с потенциальными нападавшими [на "Крокус"]. Шарифулла также признал, что узнал двоих из четверых задержанных боевиков как тех, кого он ранее инструктировал", - сказано в сообщении.

Его также подозревают в организации теракта 26 августа 2021 года в аэропорту Кабула, в ходе которого погибли 13 американских военнослужащих и еще около 160 гражданских лиц. В этом время завершался выход войск США из Афганистана, шла эвакуация. После окончания вывода войск к власти в стране пришли талибы ("Талибан" запрещен в России как террористическая организация).

Шарифуллу считают причастным и к теракту 20 июня 2016 года у канадского посольства в Кабуле: тогда террорист-смертник от имени ИГ взорвал бомбу, погибли более десятка людей.