Пострадали ли азербайджанцы при землетрясении в Турции?

Официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что на данный момент нет информации о пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Турции, гражданах Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в ответ на запрос Trend.

Отметим, что правительство Турции выступило с заявлением по ситуации после землетрясения силой 6,2 балла, произошедшего ранее в Мраморном море, которое ощутили жители Стамбула и ряда провинций. В результате землетрясения в регионе было зафиксировано 266 афтершоков. Согласно последним данным, число пострадавших составило 236 человек.