Иран предложил США заключить соглашение

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи предложил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу договориться о промежуточном соглашении по ядерной программе Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, Арагчи отметил, что сторонам, возможно, не удастся достичь окончательного соглашения по ядерной программе в предложенные президентом США Дональдом Трампом сроки.