В Баку состоялась Святая Месса за упокоение души Папы Франциска

24 апреля в Баку состоялась Святая Месса за упокоение души Папы Римского Франциска.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете возглавил богослужение в главном католическом храме Баку - Церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Епископ Владимир Фекете обратился к молящимся с проповедью о жизни и служении почившего понтифика.

Он описал усопшего Франциска как пример достойного религиозного лидера, отметив визит Папы Римского в Азербайджан и его поддержку Католической церкви в Азербайджане.

Напомним, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта и последовавшего за ним "необратимого сердечно-сосудистого коллапса".

Уроженец Аргентины, Папа Римский Франциск (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо) взошел на святой престол в Ватикане в 2013 году. Он совершил более 30 апостольских поездок по миру, где лично общался с простыми людьми и требовал, чтобы прием проходил без избыточной помпезности или специальных мер безопасности.

"В лице Папы Римского Франциска международное сообщество и католики мира потеряли блестящего религиозного деятеля, обладавшую высокими нравственными качествами великую личность, делом жизни которой было самоотверженное служение во благо человечества", - говорится в письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Камерленго Святой Римской церкви Его Святейшеству кардиналу Кевину Фарреллу.