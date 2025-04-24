Оценена вероятность рецессии в США

Экономика США показывает возрастающий риск рецессии. Об этом предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она уточнила, что в настоящее время ни один из сегментов американской экономики не показал такого спада, который мог бы стать причиной падения темпов роста США до отрицательных значений. Так что пока о рецессии речи не идет. Но риск ее наступления вырос до 37 процентов.

Георгиева отметила, что фонд уже понизил прогноз по темпам роста ВВП США до 1,8 процента. Прежде МВФ надеялся на 2,7 процента. Факторов, которые бы обеспечили американской экономике рост и движение вперед, пока не наблюдается.

Руководитель МВФ подчеркнула, что перспективы роста зависят от того, насколько быстро закончится период неопределенности и будут урегулированы торговые споры.