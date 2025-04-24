В суде изучены документы по факту сбития азербайджанского вертолета вооруженными силами Армении

24 апреля было продолжено открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и других многочисленных преступлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Сначала на заседании были изучены документы, связанные с событиями, произошедшими до оккупации города Шуша. Первый из протоколов касается инцидентов, зафиксированных 13-14 декабря 1989 года, последующие - в разные периоды.

Согласно изученным государственными обвинителями документам, до оккупации город Шуша и близлежащие села неоднократно подвергались обстрелам вооруженными силами Армении из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией. В ходе этих событий были убиты, ранены или взяты в плен лица азербайджанской национальности.

Кроме того, армянские вооруженные силы взорвали водопроводы электрические линии высокого напряжения в населенных азербайджанцами селах, был нанесен серьезный ущерб объектам образования, здравоохранения и другим гражданским объектам, а также жилым домам, автомобилям и другому имуществу.

По указанным фактам тогда же было возбуждено уголовное дело.

Среди рассматриваемых событий - также массовое убийство мирных жителей и оккупация двух сел, известные как резня в Малыйбейли и Гушчулар.

Другой протокол, изученный в суде, был связан с фактом обстрела вертолета во время полета в село Гёйтала Шушинского района 4 апреля 1991 года. В тот день, в районе 12:00-13:00 часов, вертолет номер 27057 Министерства внутренних дел, на борту которого находились депутаты Верховного Совета Азербайджанской Республики, во время полета в село Гёйтала Шушинского района был поврежден в результате обстрела со стороны села Эксаок, где проживали армяне. Он потерпел крушение и сгорел при вынужденной посадке в селе Туршсу, некоторые пассажиры были ранены.

Следующий документ, представленный в суде, касается факта обстрела пассажирского вертолета 28 января 1992 года. Отмечалось, что пассажирский вертолет "Ми-8Т" с бортовым номером 24137, принадлежавший авиакомпании AZALPANX Забрат концерна гражданской авиации AZAL Азербайджанской Республики, вылетевший из Агдамского аэропорта и начавший полет по маршруту Агдам-Шуша, был сбит армянскими вооруженными силами ракетой, выпущенной с территории села Кяркиджахан города Ханкенди.

Вертолет рухнул на грунтовую дорогу, ведущую из села Халфали в село Гайбалы Шушинского района, и взорвался. В результате погибли 42 человека, в том числе 3 члена экипажа и 39 пассажиров. Из протоколов осмотра места происшествия и тел следует, что в результате взрыва вертолета, сопровождавшегося пожаром, тела находившихся в нем людей обгорели, от них остались фрагменты. С места происшествия были взяты осколки. Все 42 человека погибли на месте.

Затем в суде дал показания потерпевший Эльхан Алекберов, который сообщил, что работал в Шушинском отделе милиции и лично стал свидетелем событий до и во время оккупации.

Он отметил, что 20 сентября 1988 года в Шуше был введен комендантский час в связи с территориальными претензиями Армении к Азербайджану. Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, он сказал: "В разное время у нас возникали серьезные проблемы с передвижением в Агдам и связь с другими районами. Нас забрасывали камнями на дорогах. Моего покойного отца ударили по голове камнем в автобусе, возможно, именно это стало причиной его смерти".

Он также добавил, что Шуша неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам, особенно со стороны направлений Топхана и Шушакенд: "Обстреливали из пушек, запускали ракеты типа "Алазань". Например, мирный житель Фархадов Физули Айдын оглу был убит у себя дома в результате попадания такой ракеты".

Потерпевший также рассказал о нападении на село Нябиляр Шушинского района 5 ноября 1991 года: "Местный житель, гражданское лицо Вахид Севиндиев был убит. В том бою я получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. Долгое время находился в больнице, позже был выписан и вернулся в наш город".

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сообщил, что в одном из последующих артобстрелов Шуши здание милиции было уничтожено, и милиционер Низами Мамедов погиб: "Еще двое сотрудников были ранены. Один из них Садыг Гусейнов не выжил, он тоже стал шехидом".

Потерпевший подчеркнул, что в результате подрыва водопроводов и блокирования дорог население Шуши страдало от нехватки воды и хлеба: "С конца 1989 года до мая 1992 года мы жили под постоянным обстрелом".

Пострадавший, говоря об оккупации Шуши, также заявил, что армянские вооруженные силы не предоставили никакого коридора для выхода населения из города: "Если бы был предоставлен коридор для выхода мирного населения, я бы точно знал. Коридора не было. Население покинуло город с большим трудом. Например, женщина по имени Фируза умерла от сердечного приступа, поднимаясь на холм".

Допрошенный в качестве свидетеля Сахиб Сарыев в своих показаниях заявил, что родился в Шуше в 1967 году. Он также сообщил, что регулярно посещал Ханкенди. Указывая на обвиняемого, свидетель сказал: "Среди сидевших там Бако Саакян и Аркадий Гукасян были теми, кого я знал лично. Мы работали в павильоне Малыбейли в Ханкенди с сентября 1988 года. Эти люди хорошо знают это место. 17 сентября 1988 года они бросились к мосту Малыбейли с камнями, деревом и кусками железа в руках. Среди них были и те, кто участвовал в этом процессе. Мы пробыли там до 17 сентября, потом поехали в Шушу. Мы также закрыли ресторан раз и навсегда. Потому что они не позволили. На тот момент они находились в состоянии готовности. Деньги присылали армяне-миллионеры из Ливана, Сирии, Канады и Франции. "Манучаров, проживавший в Ханкенди, был директором карьера, Нариманян - директором мясокомбината, Бадамян - директором автобазы, а Сехранян - директором лампового завода".

Свидетель также рассказал о взрыве заправочной станции, где он работал, незаконными армянскими вооруженными формированиями. С. Сарыев заявил, что работал главным оператором на автозаправочной станции, расположенной с левой стороны дороги, ведущей из Шуши в Лачин на 112-м километре дороги Евлах-Лачин. На этой автозаправке он работал посменно с Ильгаром Агаларовым. Свидетель рассказал, что 23 марта 1990 года около 20:00 он закрыл заправку и поехал в город Шуша. На следующий день, около 7 утра, прибыв на заправку, он увидел там сотрудников милиции и пожарных. В это время он увидел, что горит бак автозаправочной станции А-76, в котором находился бензин стоимостью 15 тыс. рублей, а также стекла вагона на автозаправочной станции были разбиты, а находившийся в вагоне телефон стоимостью 95 рублей исчез.

Пострадавший Ильхам Гасанов заявил, что родился в Шуше в 1960 году и проживал там. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, он сообщил, что его брат Ровшан Гасанов пропал без вести в Шуше в ночь с 7 на 8 мая 1992 года.

"В то время бомбы словно дождь падали на Шушу", - добавил он.

По словам пострадавшего, свою двухкомнатную квартиру на улице Н. Нариманова и мебель в квартире он оставил в Шуше.

Хикмет Зейналов, который был опознан как потерпевший и допрошен, в своих показаниях указал, что родился в Шуше и полтора года военной службы отслужил в Армении - в Эчмиадзине. Он сказал: "Я был в других регионах Армении. Армяне хорошо жили в Карабахе. У них была хорошая жизнь. Они подняли народ против азербайджанцев, пролили нашу кровь, оккупировали наши земли".

Х. Зейналов проживал в двухэтажном частном доме с двором, расположенном по улице М. Х. Везирова в Шуше. 14 мая 1992 года, когда Ходжалинский район подвергался обстрелу с направлений Мухтаркенда и Шушакенда, одна из зажигательных ракет попала в дом, где он жил, в результате чего его дом рухнул и полностью сгорел вместе со всем его имуществом. В результате Х. Зейналову был причинен ущерб.

"Моя мать умерла в 2013 году с тоской по родной земле. Я могу простить все, но я не смогу простить то, что моя мать умерла из-за этой тоски", - сказал потерпевший.

Потерпевшие ответили на вопросы государственных обвинителей, представителей потерпевших и защищающей стороны.

Они просили суд достойно наказать обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 25 апреля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.