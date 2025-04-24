В Пакистане проходят антииндийские протесты

По всему Пакистану сегодня проходят антииндийские протесты, которые усилились после сообщений о задержании и последующем пленении индийского констебля пограничниками Пакистана.

Как передает Day.Az, протесты проходят в Лахоре, Равалпинди, Пешаваре, Гуджрате, Фейсалабаде, Исламабаде, Гуджранвале и других городах. Ряд протестующих призывает к самым радикальным действиям (включая военные) против Индии.

Власти Пакистана сегодня опубликовали официальное заявление о заморозке договора по водным ресурсам Индией: