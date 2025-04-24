Турция призвала армянских радикалов не разжигать вражду

Полностью отвергаем любые заявления о событиях 1915 года, которые противоречат историческим фактам и международному праву. Попытки использовать горечь прошлого по политическим мотивам не имеют под собой никаких оснований.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что Турция всегда была сторонником развития мира, диалога, взаимопонимания и общего благосостояния на глобальном уровне и в своем регионе.

"С этой позицией наша страна открыла свои архивы, предложив создать совместную историческую комиссию для справедливого и научного изучения событий 1915 года. Напоминаем вам, что радикальные круги не должны поощряться попытками создать историческую вражду, и мы повторяем наш призыв поддержать процесс нормализации, который продолжается между Турцией и Арменией", - подчеркивается в заявлении.