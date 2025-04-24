В Азербайджанских школах отменят бумажные журналы

С сентября в школах планируется полностью отказаться от использования бумажных журналов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила Фидан Наджафова, руководитель сектора контроля качества и мониторинга Государственного агентства дошкольного и общего образования.

По её словам, на данный момент 426 школ уже перешли на электронные журналы.

"Цель цифровизации - полное исключение бумажных носителей. Если платформа "Цифровая школа" оправдает ожидания, то с сентября бумажные журналы больше использоваться не будут", - подчеркнула Наджафова.