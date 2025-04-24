https://news.day.az/society/1747537.html В Азербайджанских школах отменят бумажные журналы С сентября в школах планируется полностью отказаться от использования бумажных журналов. Как сообщает Day.Az, об этом заявила Фидан Наджафова, руководитель сектора контроля качества и мониторинга Государственного агентства дошкольного и общего образования. По её словам, на данный момент 426 школ уже перешли на электронные журналы.
В Азербайджанских школах отменят бумажные журналы
С сентября в школах планируется полностью отказаться от использования бумажных журналов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила Фидан Наджафова, руководитель сектора контроля качества и мониторинга Государственного агентства дошкольного и общего образования.
По её словам, на данный момент 426 школ уже перешли на электронные журналы.
"Цель цифровизации - полное исключение бумажных носителей. Если платформа "Цифровая школа" оправдает ожидания, то с сентября бумажные журналы больше использоваться не будут", - подчеркнула Наджафова.
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