В Баку состоялись обсуждения на тему «Гибридная атака под названием «миссия мира» на стабильность на Южном Кавказе»

24 апреля временная комиссия Милли Меджлиса против иностранных вмешательств и гибридных угроз провела общественные дискуссии на тему "Гибридная атака под названием "миротворческая миссия" на стабильность на Южном Кавказе".

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В заседании принимали участие депутаты Милли Меджлиса, представители медиа, мозговых центров и гражданского общества, эксперты и другие официальные лица.

Председатель временной комиссии Рамид Намазов в своем выступлении отметил, что одним из главных препятствий, создающих угрозу миру в регионе Южного Кавказа, подверженном геополитическим интересам различных держав, являются миссии Европейского Союза, созданные в рамках Политики общей безопасности и обороны. Отмечалось, что, учитывая наблюдаемые в работе этих миссий в Армении элементы гибридных угроз, направленных против интересов нашей страны, а также их возможные последствия, по поручению председателя Милли Меджлиса временной комиссией парламента было начато специальное расследование, в результате которого был подготовлен документ под названием "Гибридная атака под названием "миротворческая миссия" на стабильность на Южном Кавказе".

Представив участникам презентацию, отражающую результаты специального расследования, проведенного временной комиссией, Р. Намазов отметил, что один из основных спорных моментов между двумя странами связан с недопустимостью размещения сил третьих государств на армяно-азербайджанской границе.

Было также отмечено, что полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева, а также проведение нашей страной независимой внешней политики, основанной на национальных интересах, не совпадают с интересами ряда кругов, действующих на Западе, особенно в Европейском Союзе и странах-членах ЕС. Результатом этого является то, что эти круги, используя ресурсы Евросоюза и его институтов, по заказу армянского лобби начали формировать угрозы, в том числе гибридные, против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. А самый интенсивный период гибридных атак охватил период со дня принятия решения о проведении СОР29 в нашей стране до последнего дня мероприятия.

Говоря о деталях расследования, председатель временной комиссии отметил, что в документе повествуется об истории развития отношений между Азербайджаном и ЕС, упоминаются нормы и принципы международного права, касающиеся территориальной целостности и неприкосновенности границ, уважения суверенитета, отраженных в подписанных до сих пор документах. В то же время были тщательно проанализированы конфиденциальность деятельности миссий ЕС в Армении и наблюдаемые в их составе нелегитимные особенности, в частности непрозрачность деятельности последней миссии, критерии отбора персонала, роль поддерживающих ее государств и разведывательная деятельность, осуществляемая миссией под лозунгом "построение мира и доверия".

В документе также подробно изложены шаги, предпринимаемые миссией для разжигания новых рисков конфликтов в регионе, оказываемая финансовая и военная поддержка, отношение стран региона к этой деятельности, роль Франции в этом процессе и возможные сценарии на будущее.

Также было сообщено, что в документе приводятся снимки со спутника, на которых запечатлены изменения в военной инфраструктуре на армянской стороне армяно-азербайджанской границы после прибытия в регион миссии ЕС, хронология военных провокаций, осуществленных Арменией за последние три года, и профессиональное прошлое некоторых лиц, участвовавших в миссии. Отмечалось, что в ходе расследования был проведен опрос среди граждан Азербайджана в связи с миссией ЕС в Армении, а в заключении представлены предложения временной комиссии о шагах, которые необходимо предпринять в связи с деятельностью этой миссии.

Выступившие на мероприятии депутаты отметили актуальность общественных дискуссий, рассказали о важности мирного договора с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе, отметили, что Армения всячески тормозит этот процесс. Депутаты заявили, что миссия ЕС в Армении, которая позиционирует себя как гражданская миссия, на самом деле ведет шпионскую деятельность, ее работа направлена на наращивание напряженности в регионе. Была отмечена важность создания атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией, и формирования общественного мнения в этом направлении для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. Участники общественных дискуссий отметили важность представленной в отчете информации, поделились своими мыслями и предложениями по поводу предотвращения гибридных угроз в отношении нашей страны и реализации соответствующих ответных мер.

Подводя итоги мероприятия, Р. Намазов заявил, что Азербайджан в отношениях с ЕС всегда придерживался норм и принципов международного права, сотрудничества, основанного на взаимном уважении и равноправии. Эта позиция отражена в подписанных документах, дипломатических переговорах и межпарламентских отношениях. Однако вызывает обеспокоенность то, что после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета нашей страны институты ЕС, попав под влияние некоторых западных кругов, превратились в инструмент гибридных угроз против Азербайджана.

Согласно заключению комиссии по предотвращению иностранных вмешательств и гибридных угроз, если одним из основных инструментов, используемых в гибридных атаках против Азербайджана, являются обсуждения, слушания, подготовленные или принятые резолюции антиазербайджанского содержания, проводимые в Европарламенте и парламентах стран-членов ЕС, таких как Франция, то другим важным инструментом являются атаки, осуществляемые посредством миссии ЕС в Армении.

Расследование показало, что миссия ЕС в Армении под лозунгом "построение мира и доверия" фактически осуществляет разведывательную деятельность в регионе. Имеются достаточно убедительные доказательства того, что миссия, выполняя функции наблюдателя на армянской стороне границы, принимала участие в строительстве военной инфраструктуры и укреплений, а также посредством "наблюдателей" вела шпионскую деятельность в направлении территорий Азербайджана.

Было также подчеркнуто, что предоставление Францией наступательных вооружений Армении и подготовка страны к будущим международным военным операциям, в том числе миссиям ЕС, повышает вероятность начала новых конфликтов на Южном Кавказе и в регионе в целом. Комиссия заключила, что для установления мира в регионе Армения должна пресекать иностранные влияния и вмешательство третьих сил, проявить конструктивный и искренний подход.