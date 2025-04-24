https://news.day.az/sport/1747527.html Азербайджанский дзюдоист завоевал очередную медаль на Чемпионате Европы зербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо, проходящем в столице Монтенегро Подгорице.
Азербайджанский дзюдоист завоевал очередную медаль на Чемпионате Европы
зербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо, проходящем в столице Монтенегро Подгорице.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поединке "за бронзу" в весовой категории до 73 килограммов наш спортсмен одержал победу над представителем Венгрии Даниэлем Зегедином и поднялся на третью ступень пьедестала почета.
Таким образом, число наград, завоеванных азербайджанскими дзюдоистами на континентальном первенстве, достигло двух. Ранее "бронзу" в весовой категории до 60 килограммов выиграл Ахмед Юсифов.
Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля.
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