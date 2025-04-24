Трамп обломал армян
Автор: Мехти Ахмедзаде
Среди мирового армянства сегодня очередная истерика - президент США Дональд Трамп, комментируя события 1915 года, не употребил слово "геноцид".
Обращение главы Белого дома опубликовано на официальном сайте администрации. В нём Трамп выразил соболезнования и ограничился лишь использованием словосочетания "медс ехерн", что переводится как "великая трагедия".
Армяне диаспоры и Армении уже в ярости - в соцсетях распространяются комментарии о том, что "таким образом Трамп фактически отказался от признания, которое сделал Джо Байден".
Напомним, что слова Байдена о "геноциде" армянская сторона тогда восприняла как некую "историческую победу". Трамп же, напротив, подчеркнул, что его администрация "остаётся приверженной защите религиозной свободы и уязвимых меньшинств", не выделяя при этом конкретные этнические группы - в том числе армян.
Как говорится - облом.
Напомним, что ранее так называемая "наблюдательная" миссия ЕС убрала слово "геноцид" из публикации, посвященной вымышленному "геноциду армян".
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