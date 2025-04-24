https://news.day.az/politics/1747538.html "Наблюдатели" ЕС довели армян до истерики - ФОТО Так называемая "наблюдательная" миссия ЕС обломала армян, убрав слово "геноцид" из публикации, посвященной вымышленному "геноциду армян". Как передает Day.Az, ранее в соцсети X еврошпионы оставили запись, где использовалось слово "геноцид".
"Наблюдатели" ЕС довели армян до истерики - ФОТО
Так называемая "наблюдательная" миссия ЕС обломала армян, убрав слово "геноцид" из публикации, посвященной вымышленному "геноциду армян".
Как передает Day.Az, ранее в соцсети X еврошпионы оставили запись, где использовалось слово "геноцид".
Однако, спустя пару часов, фраза была удалена из публикации - ее заменили на "память жертв 1915-1923 годов".
Данная корректировка вызвала бурную реакцию и истерику у армянской стороны.
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