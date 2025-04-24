"Наблюдатели" ЕС довели армян до истерики

Так называемая "наблюдательная" миссия ЕС обломала армян, убрав слово "геноцид" из публикации, посвященной вымышленному "геноциду армян".

Как передает Day.Az, ранее в соцсети X еврошпионы оставили запись, где использовалось слово "геноцид".

Однако, спустя пару часов, фраза была удалена из публикации - ее заменили на "память жертв 1915-1923 годов".

Данная корректировка вызвала бурную реакцию и истерику у армянской стороны.