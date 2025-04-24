В ASCO состоялся семинар, организованный Американским бюро судоходства

В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), действующем в составе Азербайджанского холдинга транспорта и коммуникаций (AZCON), при организационной поддержке Американского бюро судоходства (ABS) состоялся семинар в рамках серии "MEPC 83 Seminar Series". Целью мероприятия стало обсуждение решений 83-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации (IMO), их влияния на морской транспорт, а также обмен международным опытом в сфере декарбонизации и внедрения экологически устойчивых технологий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ASCO.

Семинар был посвящён теме "MEPC 83 - результаты и вызовы в международном судоходстве". Участникам были представлены актуальные нормативные изменения, цели по сокращению выбросов и направления перехода к альтернативным источникам энергии.

Председатель правления ASCO Рауф Велиев в своём выступлении подчеркнул важность конференции COP29, прошедшей в Азербайджане в 2024 году, в формировании экологической повестки страны. Он отметил, что ASCO поэтапно реализует меры по достижению нулевых выбросов в судоходстве к 2050 году, рассматривая этот вектор как стратегический приоритет в программе обновления флота.

Директор по развитию бизнеса ABS в Турции и Каспийском регионе Сейфеттин Татлы отметил, что новая нормативная база, сформированная по итогам сессии MEPC 83, усиливает значение цифровых систем инспекции, способствующих оперативности, прозрачности и экологическому контролю в процессе эксплуатации судов.

Главный инженер по нормативным вопросам ABS Константинос Теохарис представил детальную информацию о графике внедрения новых правил IMO, директивах ЕС по морскому топливу и предусмотренных механизмах по сокращению парниковых выбросов.

Менеджер компании MAN Turkey Мевлют Дживелек поделился техническими решениями в области альтернативного топлива, особенно биотоплива, технологиями улавливания углерода на борту судов и мерами по снижению выбросов.

Глобальный директор по устойчивому развитию ABS Фемис Вагиакос представил международный опыт в области энергоэффективности, устойчивых технологий и декарбонизации.

В рамках семинара были продемонстрированы цифровые инспекционные технологии, охватывающие современные методы технического аудита и электронный мониторинг экологических стандартов. В ходе интерактивных сессий участники обменялись мнениями по техническим и правовым вопросам.

В мероприятии приняли участие представители ASCO, Государственного агентства морского и портового дела, компаний Caspian Marine Services Ltd, Caspian BUE Offshore Ltd, TEG Central Asia, Caspian Drilling Company, ASCO Shipmanagement AFEZCO, bp и Бакинского судостроительного завода.