В Мексике на плантации авокадо произошел выброс пара

В Мексике пар неожиданно вырвался из-под земли на плантации авокадо в Уруапане.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Геофизики выясняют причину, возможные риски и необходимость принятия мер безопасности, вплоть до эвакуации региона.