https://news.day.az/unusual/1747524.html В Мексике на плантации авокадо произошел выброс пара - ВИДЕО В Мексике пар неожиданно вырвался из-под земли на плантации авокадо в Уруапане. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Геофизики выясняют причину, возможные риски и необходимость принятия мер безопасности, вплоть до эвакуации региона.
В Мексике на плантации авокадо произошел выброс пара - ВИДЕО
В Мексике пар неожиданно вырвался из-под земли на плантации авокадо в Уруапане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Геофизики выясняют причину, возможные риски и необходимость принятия мер безопасности, вплоть до эвакуации региона.
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