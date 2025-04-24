https://news.day.az/society/1747531.html В Азербайджане найден труп мужчины В Сумгайыте найдено тело 70-летнего мужчины. По информации Day.Az, тело Гюлали Хадиева (1955 г.р.) было обнаружено в его доме в жилом комплексе "Xəzər bağları". Тело было передано соответствующим органам, по факту происшествия проводится расследование.
В Азербайджане найден труп мужчины
В Сумгайыте найдено тело 70-летнего мужчины.
По информации Day.Az, тело Гюлали Хадиева (1955 г.р.) было обнаружено в его доме в жилом комплексе "Xəzər bağları".
Тело было передано соответствующим органам, по факту происшествия проводится расследование.
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