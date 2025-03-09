https://news.day.az/sport/1735627.html Команда Азербайджана по акробатике выиграла бронзу в Антверпене Команда Азербайджана по акробатике отличилась на международном турнире "Flanders Acro Cup" в Антверпене (Бельгия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пьедестал почета поднялась группа в составе Джейлы Ализаде, Гешенг Агамогланлы и Динары Ибадовой поднялись на пьедестал почета. Они завоевали бронзовые награды.
Команда Азербайджана по акробатике выиграла бронзу в Антверпене
Команда Азербайджана по акробатике отличилась на международном турнире "Flanders Acro Cup" в Антверпене (Бельгия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пьедестал почета поднялась группа в составе Джейлы Ализаде, Гешенг Агамогланлы и Динары Ибадовой поднялись на пьедестал почета. Они завоевали бронзовые награды.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре