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Команда Азербайджана по акробатике выиграла бронзу в Антверпене

Команда Азербайджана по акробатике отличилась на международном турнире "Flanders Acro Cup" в Антверпене (Бельгия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пьедестал почета поднялась группа в составе Джейлы Ализаде, Гешенг Агамогланлы и Динары Ибадовой поднялись на пьедестал почета. Они завоевали бронзовые награды.