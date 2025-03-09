На ряде дорог снизится дальность видимости

В Азербайджане будет ограничена дальность видимости на некоторых дорогах.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 10 марта из-за туманной погоды дальность видимости на автомагистралях страны снизится до 200-700 метров.