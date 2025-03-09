https://news.day.az/society/1735613.html На ряде дорог снизится дальность видимости В Азербайджане будет ограничена дальность видимости на некоторых дорогах. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 10 марта из-за туманной погоды дальность видимости на автомагистралях страны снизится до 200-700 метров.
На ряде дорог снизится дальность видимости
В Азербайджане будет ограничена дальность видимости на некоторых дорогах.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 10 марта из-за туманной погоды дальность видимости на автомагистралях страны снизится до 200-700 метров.
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