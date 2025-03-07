Швейцария вслед за ЕС сняла часть санкций с Сирии

Федеральный совет (правительство) Швейцарии вслед за Евросоюзом снял часть антисирийских санкций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

"Федеральный совет отменил меры в отношении энергетического и транспортного секторов Сирии. Также будет разрешено оказание ряда финансовых услуг и проведение некоторых банковских операций", - отмечается в тексте.

По данным правительства, ослабление рестрикций связано с отстранением от власти президента Башара Асада. Оно призвано "способствовать мирному и упорядоченному политическому переходному процессу". При этом указывается, что замороженные средства или другие экономические ресурсы сирийской стороны разморожены не будут.

24 февраля ЕС приостановил действие санкций против Сирии в сферах энергетики и транспорта. Брюссель также исключил из черного списка четыре сирийских банка, компанию Syrian Airlines и разрешил предоставление средств Центробанку страны. При этом в силе остаются ограничительные меры, связанные с окружением Асада, а также с химическим оружием, товарами двойного назначения и экспортом предметов сирийского культурного наследия.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером арабской республики стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа.

Швейцария, как и ЕС, вводила экономические санкции в отношении Сирии с 2011 года: против правительства и военных структур, семьи и близких Асада.