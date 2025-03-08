Google предупредила правительство США о новой угрозе нацбезопасности

Компания Alphabet's Google обратилась к администрации президента Дональда Трампа на прошлой неделе, убеждая правительство отказаться от планов по разделению поискового гиганта. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, Google в ходе встречи выразила обеспокоенность тем, что принудительное разделение компании, инициированное антимонопольными исками министерства юстиции США, может подорвать национальную безопасность страны.

В настоящее время министерство юстиции ведет два антимонопольных дела против Google: одно касается поисковой системы, а другое - рекламных технологий. В рамках дела о поисковой системе ведомство рассматривает потенциальные меры, включая отделение от Google таких активов, как веб-браузер Chrome, и прекращение соглашений, делающих Google поиском по умолчанию на устройствах, таких как iPhone от Apple.

"Мы регулярно встречаемся с регулирующими органами, в том числе с министерством юстиции, для обсуждения этого дела. Как мы уже заявляли публично, мы обеспокоены тем, что текущие предложения нанесут ущерб американской экономике и национальной безопасности", - заявил представитель Google в ответ на запрос Reuters.

Судебное разбирательство по вопросу о подходящих мерах в рамках дела о поисковой системе запланировано на апрель, а окончательное решение ожидается в августе.

Между тем, эксперты отрасли предполагают, что президент Трамп может смягчить некоторые антимонопольные меры, проводившиеся при администрации бывшего президента Джо Байдена, включая возможные попытки разделить Google из-за его доминирования в онлайн-поиске. Однако, аргументы Google о национальной безопасности могут повлиять на позицию администрации Трампа в этом вопросе.