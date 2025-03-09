Скончался известный стоматолог

Известный стоматолог Камран Джаббаров скоропостижно скончался от инфаркта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.Az, информацию подтвердили его родственники.

Джаббаров, родом из Лянкярана, поступил в Азербайджанский медицинский университет в 1986 году.