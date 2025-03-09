https://news.day.az/society/1735680.html

Скончался известный стоматолог - ФОТО

Известный стоматолог Камран Джаббаров скоропостижно скончался от инфаркта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.Az, информацию подтвердили его родственники. Джаббаров, родом из Лянкярана, поступил в Азербайджанский медицинский университет в 1986 году.