https://news.day.az/society/1735680.html Скончался известный стоматолог - ФОТО Известный стоматолог Камран Джаббаров скоропостижно скончался от инфаркта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.Az, информацию подтвердили его родственники. Джаббаров, родом из Лянкярана, поступил в Азербайджанский медицинский университет в 1986 году.
Скончался известный стоматолог - ФОТО
Известный стоматолог Камран Джаббаров скоропостижно скончался от инфаркта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Metbuat.Az, информацию подтвердили его родственники.
Джаббаров, родом из Лянкярана, поступил в Азербайджанский медицинский университет в 1986 году.
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