Время для заключения сделки по ядерной программе Ирана на исходе

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном сделку по ядерной программе республики, однако отведенное на переговоры время может скоро подойти к концу.

"Есть два подхода в отношении Ирана - военный и заключение сделки. Я бы предпочел сделку. <...> Мы можем заключить сделку, которая будет так же хороша, как военная победа. Но время для этого уже подходит. Так или иначе что-то должно произойти", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп добавил, что в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи выразил надежду на то, что он хочет переговоров. Американский президент также утверждает, что заключение сделки будет выгодно как Вашингтону, так и Тегерану.

Али Хаменеи ранее заявил, что Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы. Комментируя письмо Трампа, он также отметил, что "некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы".