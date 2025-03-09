"Эти три очка оставят нас в Премьер-Лиге"

"Я поздравляю свою команду, руководство и болельщиков. Это была действительно важная победа для нас".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов заявил на пресс-конференции после матча с "Сабахом" (1:0) в рамках 26-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Наставник подчеркнул, что каждое очко для них на вес золота:

"Хорошая новость в том, что нам удается стабильно набирать очки. Нам это было нужно. Потому что не было достаточной стабильности. Причины этого очевидны. Мы новая команда, на то были некоторые причины. Сегодня мы не дали сопернику тактического преимущества. Игра шла в средней линии. Забив гол, мы играли на результат. Нормально, что во втором тайме темп был невысоким. Эти три очка, вероятно, станут для нас большой поддержкой в ​​сохранении места в Премьер-лиге".

Главный тренер регионального представителя отметил, что не согласен с мнением наставника соперника о том, что его игроки сбавляли темп:

"Мой подход иной. Я никогда не обращаю внимания на такие моменты. Были похожие ситуации, когда мы терпели поражение. В матче с "Туран Товузом" игры не было с 82-й минуты по 90+4-ю минуту. Это нормально. Противник хочет победить. Мне пойти и сказать ему, чтобы он играл? В словах Василия Березуцкого есть доля правды. Я нормально отношусь к этому".

Айхан Аббасов также высказал свое мнение об Эдгаре Адильханове, авторе единственного гола:

"Думаю, ему еще рано идти в сборную. Не будем торопиться. Было много футболистов, которые блистали, а затем быстро увяли. У Эдгара большой потенциал. Но он все еще делает первые шаги. Если он продолжит играть в том же духе, то может стать кандидатом в сборную. Молодой футболист не должен отдавать кому-либо место в национальной сборной после того, как добьется его. В качестве примеров могу привести Эльвина Джафаргулиева и Торала Байрамова. Эдгар сегодня не готов к игре за сборную. Верю, что если так будет продолжаться, то он будет готов".

Он также ответил на вопрос о новом трансфере для своей команды:

"Мы хотим подписать игрока. Он прибыл в Азербайджан вчера вечером. Он подпишет контракт после прохождения медицинского обследования. Мы продолжали работу в этом направлении после ухода Белайди Пуси. Это нападающий, который подходит нашей команде. Мы верим в него".