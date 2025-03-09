iPhone 17 Pro Max станет толще

По данным известного китайского инсайдера Ice Universe, Apple планирует увеличить толщину грядущего флагманского смартфона iPhone 17 Pro Max по сравнению с текущим поколением iPhone 16 Pro Max. Увеличение толщины, по мнению инсайдера, вероятно, связано с установкой более емкой батареи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно информации Ice Universe, толщина iPhone 17 Pro Max увеличится до 8,725 мм, в то время как толщина iPhone 16 Pro Max составляет 8,25 мм. Разница в толщине составит 0,475 мм. Инсайдер уверен, что увеличение габаритов прямо указывает на намерение Apple установить аккумулятор большей емкости. При этом сообщается, что остальные размеры корпуса iPhone 17 Pro Max, включая рамку, останутся идентичными iPhone 16 Pro Max.

До настоящего момента в сети не появлялось слухов об увеличении времени автономной работы iPhone 17 Pro Max или изменении его габаритов. Таким образом, если информация Ice Universe подтвердится, это станет новым и неожиданным поворотом в развитии флагманской линейки Apple.

Помимо информации о толщине, ранее появлялись слухи о том, что модели iPhone 17 Pro получат большой прямоугольный блок камер с закругленными углами, при этом Apple, предположительно, сохранит треугольное расположение объективов основной камеры.

Также циркулируют слухи о том, что премиальные модели iPhone 17 Pro вернутся к алюминиевой рамке, в отличие от титановых рамок, используемых в iPhone 15 Pro и 16 Pro. Задняя панель устройств, как сообщается, получит новый дизайн с комбинацией алюминия и стекла.

Ice Universe также заявил, что iPhone 17 Pro Max и совершенно новый ультратонкий iPhone 17 Air будут идентичны по габаритам, за исключением разницы в толщине.