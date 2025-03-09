Иран допустил переговоры по ядерной программе

Тегеран допускает, что может рассмотреть проведение переговоров по своей ядерной программе, если целью обсуждений будет лишь вопрос о возможной милитаризации программы, при этом иранские власти никогда не будут обсуждать полное упразднение своей ядерной программы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила миссия Ирана при ООН.

"Если целью переговоров будет разрешение опасений, связанных с потенциальной милитаризацией ядерной программы Ирана, то обсуждение подобных вопросов может быть рассмотрено. Однако если целью [переговоров] будет ликвидация мирной ядерной программы Ирана для того, чтобы заявить, что теперь было достигнуто то, что не удалось [44-му президенту США Бараку] Обаме, то подобные переговоры никогда не состоятся", - говорится в сообщении иранского диппредставительства в X.

В пятницу Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Али Хаменеи, комментируя письмо Трампа, заявил, что Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы.