https://news.day.az/society/1735677.html Алкоголь убил мужчину в Гяндже В Гяндже мужчина внезапно скончался из-за алкогольного напитка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, тело А.Новрузова, 1964 года рождения, было направлено в Гянджинский городской отдел Судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения для экспертизы.
Алкоголь убил мужчину в Гяндже
В Гяндже мужчина внезапно скончался из-за алкогольного напитка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, тело А.Новрузова, 1964 года рождения, было направлено в Гянджинский городской отдел Судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения для экспертизы.
По факту в прокуратуре города Гянджа начато расследование.
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