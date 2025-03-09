https://news.day.az/society/1735677.html

Алкоголь убил мужчину в Гяндже

В Гяндже мужчина внезапно скончался из-за алкогольного напитка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, тело А.Новрузова, 1964 года рождения, было направлено в Гянджинский городской отдел Судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения для экспертизы.