Стартовали 30-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по акробатической гимнастике

На Национальной гимнастической арене стартовали 30-е первенство страны и чемпионат Баку по акробатической гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсмены будут соревноваться в следующих возрастных категориях: малыши (2019-2010 гг.), дети (2014-2009 гг.), пре-юниоры (2013-2007 гг.), юниоры (2011-2006 гг.) и взрослые (2010 и старше гг.).