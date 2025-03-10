Азербайджанский боксер разгромила соперницу из Армении

В сербском Нише продолжается чемпионат мира по женскому боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований первой среди представителей сборной Азербайджана на ринг вышла Зейнаб Рагимова.

Азербайджанская спортсменка, выступающая в весовой категории 54 кг, в 1/16 финала встретилась с Екатериной Сычевой (Армения). Бой завершился уверенной победой Рагимовой - она одолела соперницу со счетом 5:2 по решению судей.

Отметим, что сегодня в борьбу вступит еще одна представительница сборной Азербайджана - Айнур Микаилова (57 кг).