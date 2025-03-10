https://news.day.az/economy/1735814.html Специальная двойная скидка к празднику Новруз, акция «Двойная скидка, Двойная радость»! (R) Прекрасная возможность для тех, кто хочет украсить свой дом! Применимо только к оплате наличными. Получите скидку до 25% + 15% по специальной акции на Новруз с 10 по 31 марта! После первой скидки в 25% дополнительные скидки в зависимости от суммы покупки: Скидка 5% на покупки до 5000 AZN Скидка 7% на покупки до 10 000 AZN.
Специальная двойная скидка к празднику Новруз, акция «Двойная скидка, Двойная радость»! (R)
Прекрасная возможность для тех, кто хочет украсить свой дом!
Применимо только к оплате наличными. Получите скидку до 25% + 15% по специальной акции на Новруз с 10 по 31 марта! После первой скидки в 25% дополнительные скидки в зависимости от суммы покупки:
Скидка 5% на покупки до 5000 AZN
Скидка 7% на покупки до 10 000 AZN.
Скидка 10% на покупки до 15 000 AZN.
Скидка 15% на покупки от 15 000 AZN и выше.
Не упустите возможность обновить свой дом!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре