Более 11 тысяч доноров сдали биологические образцы для идентификации пропавших без вести

По состоянию на 1 марта было собрано и систематизировано более 11 тысяч биологических образцов от доноров, имеющие родственные связи с более чем 3 700 пропавшими без вести.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Шарафет Гасанов, во время выступления на презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике".

По его словам, ДНК-профили собранных биологических образцов извлекаются и архивируются в центре генетических исследований Главного военно-медицинского управления СГБ.

Он отметил, что с февраля 2021 года на освобожденных от оккупации территориях начались интенсивные поиски захоронений пропавших без вести, раскопки, эксгумация и процесс идентификации обнаруженных останков.

"Согласно последней информации, были обнаружены останки, предположительно принадлежащих 688 пропавшим без вести. Останки были определены по 3 направлениям:

- эксгумированы останки 192 человек из могил неизвестных шехидов, погибших во время Первой Карабахской войны, на 23 кладбищах, расположенных на территории 15 городов и районов республики.

- на основании результатов судебной молекулярно-генетической экспертизы останков, найденных до сих пор, были установлены личности 165 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

- их личности были обнародованы, тела переданы семьям, и были проведены захоронения в соответствии с требованиями законодательства и национально-религиозными традициями",- добавил он.

Отметим, что сегодня Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В мероприятии, проходящем в Баку принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.