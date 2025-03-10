Дональд Трамп планирует посетить Пекин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается уже в апреле посетить Пекин. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент США Дональд Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку после своего возвращения в Белый дом американский лидер, по-видимому, сосредоточился на заключении соглашения с Пекином", - приводит издание слова собеседников.

В настоящее время стороны решают, кто станет принимающей стороной. При этом в Китае утверждают, что смена администрации в США негативно отразилась на уровне диалога между странами.