В Азербайджане упрощен процесс обращений без применения суммы совместного финансирования по ОМС

Упрощен процесс обращений без применения суммы совместного финансирования по ОМС.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О медицинском страховании", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В законе предусмотрена сумма совместного финансирования, оплачиваемая застрахованным лицом, которая не покрывается обязательным медицинским страхованием в случае убытков или ущерба, возникших в результате страхового случая.

Так, застрахованный, не прибегая к оказанию первичной медико-санитарной помощи, при использовании непосредственно амбулаторно-поликлинических, лабораторных, функционально-диагностических медицинских услуг или при обращении в государственное медицинское учреждение, расположенное за пределами территориального медицинского подразделения, куда он направлен с целью получения медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования, должен оплатить сумму софинансирования.

В разделе 10 "Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию", утвержденном Кабинетом министров, указаны случаи применения суммы софинансирования. Определение случаев, при которых государственное медицинское учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь, имеет право выдавать направления по Пакету услуг, приведет к более полной реализации финансовых отношений.

Льгота по сумме софинансирования продлена до 1 января 2026 года.

При предоставлении медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования будет сделан шаг в направлении упрощения процесса обращения за квалифицированным врачебным осмотром застрахованных лиц без применения суммы софинансирования независимо от административно-территориального образования.