Американский частный сверхзвуковой самолет XB-1 оказался бесшумным

Частный сверхзвуковой самолет XB-1 может быть бесшумным. Об этом рассказывает журнал Popular Mechanics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание обратило внимание на снимок, опубликованный компанией Boom Supersonic, на котором создаваемый ею экспериментальный самолет преодолевает звуковой барьер, вместе с ранее полученными данными, согласно которым переход из дозвукового режима полета в сверхзвуковой не сопровождался характерным акустическим явлением в виде громкого хлопка.

"Мы также подтвердили, что XB-1 не произвел слышимого звукового удара", - заявил генеральный директор Boom Supersonic Блейк Шолл.

Издание замечает, что звуковые волны при прохождении XB-1 сверхзвукового барьера не были услышаны наблюдателями и не зафиксированы оборудованием, благодаря профилю миссии, предполагающему, что распространяющиеся волны в атмосфере будут преломляться так, что не достигнут поверхности Земли. Среди факторов, которые могут повлиять на это, в частности, значатся, высота полета, скорость ветра, температура и плотность слоев земной атмосферы в районе испытаний.

В январе издание ArsTechnica сообщило, что разрабатываемый частной компанией самолет впервые в истории преодолел сверхзвуковой барьер.

По своим габаритам демонстратор в три раза меньше проектируемого самолета. Перспективный Supersonic должен иметь крейсерскую скорость 1,7 числа Маха, максимальную - 2,2 числа. Предельная дальность полета Overture, способного перевозить 55 пассажиров, оценивается в 7200 километров. При создании самолета используются аддитивные технологии, достижения в материаловедении и цифровые методы аэродинамики.