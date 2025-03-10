https://news.day.az/society/1735788.html Жители Азербайджана стали чаще пользоваться Google Pay и Apple Pay В 2024 году количество и общая сумма платежей через системы Apple Pay и Google Pay в Азербайджане удвоились. Как передает Day.Az, это указано в Обзоре Центрального банка Азербайджана, посвященном цифровым платежам за 2024 год.
Жители Азербайджана стали чаще пользоваться Google Pay и Apple Pay
В 2024 году количество и общая сумма платежей через системы Apple Pay и Google Pay в Азербайджане удвоились.
Как передает Day.Az, это указано в Обзоре Центрального банка Азербайджана, посвященном цифровым платежам за 2024 год.
В документе отмечается, что в прошлом году продолжалась тенденция быстрого освоения пользователями инновационных способов оплаты.
Доля безналичных операций с платежными картами в стране увеличилась на 8,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного уровня в 64,2%.
В отчетный период около трети всех бесконтактных платежей, проведенных через POS-терминалы, были выполнены с использованием "умных устройств".
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