Жители Азербайджана стали чаще пользоваться Google Pay и Apple Pay

В 2024 году количество и общая сумма платежей через системы Apple Pay и Google Pay в Азербайджане удвоились.

Как передает Day.Az, это указано в Обзоре Центрального банка Азербайджана, посвященном цифровым платежам за 2024 год.

В документе отмечается, что в прошлом году продолжалась тенденция быстрого освоения пользователями инновационных способов оплаты.

Доля безналичных операций с платежными картами в стране увеличилась на 8,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного уровня в 64,2%.

В отчетный период около трети всех бесконтактных платежей, проведенных через POS-терминалы, были выполнены с использованием "умных устройств".