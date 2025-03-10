Армения отказывается предоставлять информацию о местах захоронений под разными предлогами.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Шарафет Гасанов, во время выступления на презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике".

Он подчеркнул, что в результате агрессии Армении было полностью разрушено более 900 населенных пунктов, нанесен ущерб на миллиарды долларов, 10 тысяч гектаров территории загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Ш.Гасанов отметил, что 107 человек были убиты после пленения с применением пыток.

"Основная информация о пропавших без вести находится у армянской стороны. Армения отказывается предоставлять информацию о местах захоронений под разными предлогами. Большинство полевых командиров живы и живут в Армении", - также отметил он.

Шарафет Гасанов сказал, что за 30 лет оккупации территории были загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами, произошел 191 инцидент, в результате которых 70 человек погибли, 314 получили ранения.

Отметим, что сегодня Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В мероприятии, проходящем в Баку принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.