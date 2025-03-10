Азербайджан - глобальный центр конструктивного диалога по энергетическим вопросам

Азербайджан стал глобальным центром конструктивного диалога по энергетическим вопросам.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс в приветственном письме к участникам Бакинского энергетического форума.

"Азербайджан, являясь важным участником Декларации о сотрудничестве (DoC) между странами ОПЕК и не-ОПЕК, стал глобальным центром конструктивного диалога по ключевым энергетическим вопросам. Это было наглядно продемонстрировано на COP29 и, несомненно, будет вновь подтверждено на 30-м Бакинском энергетическом форуме, занимающем важное место в энергетическом календаре региона", - сказал он.

Хайсам аль-Гайс подчеркнул, что данный форум является важной площадкой для диалога и сотрудничества в мировой энергетике.

Отметим, что Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) пройдет 3-5 июня 2025 года. Главным событием недели является Бакинский энергетический форум, который состоится 4-5 июня. Форум ежегодно собирает ключевых участников энергетической сферы, ведущих международных экспертов, инвесторов и представителей бизнеса.