Названа сумма грантов, выделенную на реализацию проектов по "Концепции возвращения западных азербайджанцев"

В 2023 году был организован грантовый конкурс по оказанию общественной поддержки реализации "Концепции возвращения западных азербайджанцев". На 24 проекта выделены гранты в размере 485 500 манатов.

Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в справке Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций Азербайджана о проводимой деятельности по теме "Западный Азербайджан" (на 2023-2024 годы).

Кроме того, в течение 2024 года в рамках грантовых конкурсов были объявлены победителями проекты, представленные 29 НПО по теме "Процесс возвращения в Западный Азербайджан". Всего на финансирование этих проектов было выделено 374 050 (триста семьдесят четыре тысячи пятьдесят) манатов.

В рамках проектов в таких странах, как Азербайджан, Бельгия, Турция, Россия, Нидерланды, Узбекистан, были организованы различные мероприятия, связанные с Западным Азербайджаном. Подготовлены фильмы, сайты, телепередачи, книги, отчеты.

3 статьи, посвященные геноциду, депортациям западных азербайджанцев, восстановлению прав азербайджанцев, работе по реализации Концепции возвращения в Западный Азербайджан, разрушению историко-культурных памятников в Западном Азербайджане и др. были опубликованы в СМИ США, Ливана, Узбекистана, Ирака, Пакистана, Египта, Иордании, Турции, Алжира, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Кувейта.

На грантовом конкурсе 2025 года, объявленном Агентством, в качестве одной из приоритетных тем была представлена тема "Возвращение в Западный Азербайджан: материально-культурное наследие и права", в которую вошли проектные предложения. По обнародованному 7 марта списку поддержан 51 проект НПО, на эти проекты предусмотрено выделение грантов в размере 667 тысяч манатов.