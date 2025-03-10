В Баку пройдет музыкальный вечер, посвященный Рафигу Бабаеву

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 15 мая в 19:30 пройдет незабываемый музыкальный вечер, посвященный одному из ярчайших представителей азербайджанской музыки, джазмену, композитору, дирижёру, автору музыки к кинофильмам, народному артисту Рафигу Бабаеву, сообщили Day.Az организаторы.

В этот особенный вечер известные джазовые исполнители страны вновь подарят слушателям излюбленные ими произведения Рафига Бабаева, наполнив зал магией его музыки. Со сцены будут звучать мелодии, пронизанные духом Рафига Бабаева, в исполнении любимых джазовых музыкантов. Этот вечер - не просто музыкальное событие, это дань уважения музыкальному наследию Маэстро, искренняя любовь к искусству и воспоминания, переданные через музыку.

В концертной программе выступят - Джамиль Амиров и "Savab", Азер Зейналов, Тофиг Джабаров и "Bakuba", Мирджавад Джафаров и "Cəngi", Салман Гамбаров и "Bakustic Jazz", Энвер Садыхов и "Qaytağı", Эмиль Афрасияб (трио), RAST, Шаин Новрасли, Исфар Сарабский, Государственный ансамбль "Гая", Васиф Гусейн (трио), Ниджат Асланов и друзья, H3 Collective, DiHaj, Руслан Гусейнов, Эльвин Баширов, Афшин Ализаде, Гасан Билалов, Ниджат Пашазаде и др.

Для приобретения билетов онлайн: https://iticket.az/events/concerts/rafig-babayev-azerijazznovels/145124