Ожидается ли повышение стипендий для студентов в Азербайджане? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В Азербайджане ожидается повышение студенческих стипендий. После увеличения пенсий в стране прогнозируется повышение ряда пособий и стипендий.
Как сообщает Day.Az, об этом в интервью "Xəzər Xəbər" заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.
Депутат отметил, что согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанному в декабре прошлого года, Кабинету министров было поручено разработать предложения и провести финансовую оценку в отношении повышения пособий и стипендий.
Он отметил, что на это было отведено три месяца, после чего Кабмин должен представить свои предложения Главе государства, добавив, что во второй половине марта ожидается представление предложений по общему увеличению пособий и стипендий.
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