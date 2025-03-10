Ожидается ли повышение стипендий для студентов в Азербайджане?

В Азербайджане ожидается повышение студенческих стипендий. После увеличения пенсий в стране прогнозируется повышение ряда пособий и стипендий.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью "Xəzər Xəbər" заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Депутат отметил, что согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанному в декабре прошлого года, Кабинету министров было поручено разработать предложения и провести финансовую оценку в отношении повышения пособий и стипендий.

Он отметил, что на это было отведено три месяца, после чего Кабмин должен представить свои предложения Главе государства, добавив, что во второй половине марта ожидается представление предложений по общему увеличению пособий и стипендий.

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