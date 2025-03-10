Полиция предупредила водителей

В связи с туманной погодой, которая в настоящее время наблюдается на ряде дорог республики, в ряде регионов дальность видимости ограничена до 50-500 метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление ГДП, учитывая, что туманная погода создает препятствия для своевременной и четкой видимости других участников движения и средств регулирования, водителям рекомендуется быть более внимательными в такую погоду, ограничивать скорость в соответствии с погодными условиями, обращать внимание на состояние транспортных средств, особенно наружных осветительных приборов, строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании.

Пешеходов также просят быть более ответственными при выходе на дорогу, учитывая, что в туманную погоду водителям трудно четко видеть проезжую часть и обочины.