SOCAR Green и PowerChina исследуют потенциал крупных ВИЭ-проектов в Азербайджане

В настоящее время проводится предварительная оценка проектов солнечной и ветряной энергетики, которые будут совместно реализованы в Азербайджане в рамках меморандума о взаимопонимании (MoU) между SOCAR Green и PowerChina.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в компании в ответ на запрос Trend.

"Это стратегическое партнерство направлено на исследование ряда возможностей в области возобновляемой энергетики, включая солнечные фотоэлектрические (PV) проекты крупномасштабного производства, наземные и морские ветряные электростанции, а также сопутствующую инфраструктуру, такую как системы хранения энергии на батареях и интегрированные умные энергетические системы. SOCAR Green и PowerChina тесно сотрудничают для оценки технико-экономической осуществимости этих проектов. Точные инвестиционные цифры будут определены по мере продвижения оценки", - заявили в компании.

Напомним, что SOCAR Green и PowerChina подписали меморандум о взаимопонимании в рамках COP29 для исследования совместных возможностей в области разработки проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Меморандум отражает совместные усилия по строительству солнечных и ветряных электростанций, созданию сложных интеллектуальных энергетических систем и оценке развивающихся проектов, связанных с производством "зеленого" водорода и инвестициями.

Кроме того, в компании отметили, что в рамках меморандума о взаимопонимании с SLB внимание сосредоточено на изучении геотермальной энергии в Карабахском регионе Азербайджана.

"Также хотелось бы выделить еще одно значительное достижение на COP29: SOCAR Green подписала меморандум о взаимопонимании с Baker Hughes для проведения оценки потенциальных гидротермальных резервуаров и улучшенных геотермальных систем в южных регионах Азербайджана", - добавили в SOCAR Green.