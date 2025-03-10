Россия и США запросили экстренные консультации СБ ООН

Россия и Соединенные Штаты направили в Совет Безопасности (СБ) ООН запрос на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Баку) 10 марта", - написал он в своем Telegram-канале.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности новых властей Сирии и сторонниками бывшего президента республики Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

По последним данным, с начала обострения ситуации на западе Сирии погибли 250 вооруженных сторонников бывшего президента, подчиняющиеся новым властям силы безопасности потеряли 231 бойца. Число погибших мирных жителей превысило 800, большинство из которых принадлежали к алавитской общине.