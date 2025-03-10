16 медалей в Эйндховене

В Эйндховене, Нидерланды, продолжается 52-й открытый чемпионат Нидерландов по тхэквондо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований спортсмены молодежной сборной Азербайджана завоевали пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Наши представители Сабир Мамедли (33 кг), Ругайя Алиева (33 кг), Ниджат Надиров (41 кг), Юсиф Нагизаде (57 кг) и Расул Джавадзаде (61 кг) завоевали золотые награды. Эльмира Байрак (41 кг), Муса Сулейманлы (37 кг), Абиль Мехрали (45 кг), Адиш Джалилов (49 кг), Гульназ Абдуллаева (59 кг) завоевали серебряные медали, Медина Асланлы (29 кг), Тапдыг Гулузаде (33 кг), Кянан Байрамлы (37 кг), Джавидан Гейдарзаде (41 кг), Акиф Алиев (45 кг) и Салех Гейдаров ( 53 кг) - бронзовые.

Отметим, что в первый день соревнований отличились два спортсмена нашей взрослой сборной. Бахруз Гулузаде (54 кг) и Эльтадж Гафаров (87 кг) завоевали бронзовые медали.