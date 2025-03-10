Азербайджанская боксерша начала чемпионат мира с победы

В Нише, Сербия, стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день чемпионата мира на ринг вышла спортсменка сборной Азербайджана.

Маржона Савриева, выступающая в категории 50 кг, в своем дебютном поединке встретилась с Михаэлой Бадеску (Румыния). Соперница получила травму во втором раунде, поэтому врачи не разрешили продолжать бой. Савриева, которая завершила первый раунд в свою пользу, прошла в следующий этап. В 1/8 финала ей предстоит встретиться с болгаркой Златиславой Чукановой, которая была освобождена от первого этапа. Бой состоится 11 марта.

Отметим, что во второй день чемпионата мира свои силы испытают две боксерши нашей сборной.