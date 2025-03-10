В работе соцсети "X" фиксируются сбои

Пользователи соцсети "X" из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе сервиса.

Как передает Day.Az, больше всего жалоб поступает из Японии - 87,97 тыс., США (21,21 тыс.) и Великобритании (10,84 тыс.). Значительные сбои отмечаются в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Канаде, Испании, Турции и ряде других стран.

Большая часть пользователей пожаловалась на сбои в работе приложения, веб-сайта и ошибки при соединении с сервером.