https://news.day.az/world/1735839.html В работе соцсети "X" фиксируются сбои Пользователи соцсети "X" из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе сервиса. Как передает Day.Az, больше всего жалоб поступает из Японии - 87,97 тыс., США (21,21 тыс.) и Великобритании (10,84 тыс.). Значительные сбои отмечаются в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Канаде, Испании, Турции и ряде других стран.
В работе соцсети "X" фиксируются сбои
Пользователи соцсети "X" из ряда стран жалуются на масштабные сбои в работе сервиса.
Как передает Day.Az, больше всего жалоб поступает из Японии - 87,97 тыс., США (21,21 тыс.) и Великобритании (10,84 тыс.). Значительные сбои отмечаются в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Канаде, Испании, Турции и ряде других стран.
Большая часть пользователей пожаловалась на сбои в работе приложения, веб-сайта и ошибки при соединении с сервером.
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