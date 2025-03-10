Франция создала свою Гуантанамо для заточения алжирцев

В известном французском журнале Marsactu опубликована статья журналистки Изис Марвиль, рассказывающей об ужасных преступлениях, совершенных Францией против алжирского народа.

​Marsactu - это независимое онлайн-издание, основанное в 2010 году, которое занимается журналистскими расследованиями, репортажами и аналитическими статьями, освещая события в Марселе и его окрестностях. Журнал финансируется исключительно за счет подписок читателей, не размещая рекламу и не получая субсидий от местных властей.

Day.Az приводит перевод статьи:

Между 1963 и 1975 годами около 30 000 алжирцев были произвольно арестованы и заключены в склад в районе Аренк, ожидая своей депортации, несмотря на то, что Эвианские соглашения предоставляли им, как и французам, свободу передвижения. Однако, национальный скандал и связанное с ним дело постепенно были забыты.

На порту Жолиетт больше нет следов этого ангара, разрушенного в начале 2000-х годов. Здесь, между 1963 и 1975 годами, были заточены тысячи алжирцев. На фотографиях того времени видно, как эти люди, закованные в наручники, под конвоем полицейских поднимаются по лестнице склада. После их уже никто никогда не увидит.

Тем не менее, комиссар Главного управления разведки Альбер Пайан зафиксировал все происходящее. Официально этого места не существовало, но от префектуры до Министерства внутренних дел все знали, что в Аренке, среди портовых бассейнов, где работали тысячи людей, находилась тайная тюрьма.

В документальном фильме, снятом журналистом Оливье Бертраном, мы встретились с Сикстом Уголини - адвокатом, раскрывшим это дело, и активистом, который пережил заключение - Мустафой Мохаммади. С помощью архивных кадров и свидетельств фильм раскрывает механизм глубокого расизма, укоренившегося в Марселе, южных воротах страны, сразу после войны за независимость Алжира.

Дело вызвало скандал в 1975 году, но со временем его забыли. В течение пятидесяти двух минут фильма, где приводится тщательное расследование, всплывают ужасные факты и воспоминания - произвольное заключение, депортация, затем коллективное умалчивание. Настоящая подпольная лаборатория административного задержания и это является государственным скандалом.

Ангар, превращенный в незаконную тюрьму

С сентября 1963 года этот склад, ранее использовавшийся для хранения товаров, стал местом заточения. Здание было переоборудовано в тюрьму: окна с решетками, двухъярусные кровати, клетки и комната охраны у входа. По лестнице, которую видно на фото, поднимались тысячи мужчин и женщин.

В то время этот склад принадлежал Торговой палате. В 1963 году город Марсель передал его в распоряжение специального комиссариата порта, отвечавшего за безопасность. Комиссариат в то время подчинялся Главному управлению разведки, которое контролировало границы.

Комиссар Альбер Пайан отвечал за контроль в Аренке. Я думаю, он был убежден, что хорошо выполняет свою работу, служит своей стране, и для этого он незаконно восполнял пробелы в законодательстве, когда считал, что закон отстает.

Для полицейских в порту свободное передвижение алжирцев, обретенное после 1962 года, представляло опасность для Франции. "Слишком много мусульман" - так говорили в то время. Поэтому часть из них депортировали. Тысячи людей отправляли в Марсель, заключали в этот ангар в ожидании корабля.

Постколониальный расизм

До 1962 года алжирцы пытались отстаивать свои права на демонстрациях, таких как та, что прошла в Париже и была жестоко подавлена. Несколько активистов затем были отправлены обратно в Алжир. Эвианские соглашения вызвали огромное разочарование у части населения страны, для которой эта война на самом деле не закончилась. Идущая деколонизация заставила алжирцев дорого заплатить за это во Франции. В фильме есть кадры, где мужчин проверяют сразу по прибытии. Комиссар Альбер Пайан наблюдает за ними, и мне кажется, что в глазах полицейских и в глазах этих людей разыгрываются последствия войны за независимость Алжира.

Атмосфера страха

Мустафа Мохаммади хорошо известен в кругах марсельских активистов. Он был заключен в этот ангар, а затем депортирован в 1975 году. Когда я встретилась с ним впервые, он подробно рассказал мне эту историю.

А спустя два или три месяца он признался: "Я не спал всю ночь после твоего прихода. Я рассказал все своим детям". Хотя он говорил им о своей борьбе, особенно с Движением арабских рабочих, ангар его почти не шокировал.

Это многое говорит о правах иностранцев того времени. Я думаю, было много страха. Родители советовали не высовываться, но дети к концу 1970-х были разгневаны и больше не хотели молчать. Это проявлялось, в том числе через мелкую преступность, например, уличные гонки в Мингетт в Лионе или беспорядки в Во-ан-Велен в 1981 году. Найти этих людей, многих из которых депортировали, было очень сложно.

Дело, преданное забвению

Тогда об этом деле писали несколько газет. Когда я начала расследование для Mediapart, я нашла множество статей - в Le Monde, L'Humanité, Libération, La Marseillaise и Le Provençal. Они не попадали на первые полосы. Общественные свободы иностранцев еще не были темой.

Благодаря этой огласке Гастон Деферр сделал этот незаконный склад национальной проблемой и атаковал Жака Ширака в Национальном собрании. Хотя он сам угрожал уволить одного из журналистов, расследовавших это дело для Le Provençal, газеты, которой он владел...

Эта история вызвала большой резонанс, но вскоре о ней забыли. Цель этого документального фильма - вернуть ее в память и показать, что многие были в курсе того, что сделали министр внутренних дел, префект полиции, глава Главного управления разведки...

Когда дело всплыло, правительство встало на защиту, заявив сначала, что ангара якобы не существует, поскольку на самом деле это было убежище. Причем закон еще в то время гласил: запрещено запирать человека более чем на двадцать четыре часа без суда. Целью было легализовать это место. Таким образом, ангар вдохновил Алена Пейрефитта на принятие закона "О безопасности и свободе", который легализовал административное задержание. Он был принят в 1981 году.

История, которая находит отклик и сегодня

Эта безумная, забытая история поставила под сомнение государственную помощь для иностранцев в нерегулярной ситуации. Есть что-то подлое в том, Франция, когда чувствует угрозу своей идентичности, делает иностранцев козлами отпущения.

Сегодня мы также сталкиваемся с гневом части молодежи из рабочих кварталов и выходцев из иммигрантских семей. Этот гнев существует из-за нынешних условий жизни, изоляции рабочих кварталов, дискриминации, но также из-за условий содержания их родителей.