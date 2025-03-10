Спецпосланник Трампа раскрыл темы переговоров США и Украины

Американская и украинская делегации в ходе переговоров в Саудовской Аравии (СА) обсудят территориальные вопросы, соглашение по редкоземельным металлам и передачу разведывательных данных. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На повестке дня находятся важные вопросы, которые будут подниматься на переговорах. В них входит обсуждение протоколов безопасности для Украины - это их беспокоит, территориальные вопросы и энергетический аспект. Во время дискуссий все стороны должны четко обозначить свои ожидания. Ведь тогда мы сможем начать обсуждать возможные компромиссы", - рассказал представитель Белого дома.

Уиткофф подчеркнул, что американская сторона ожидает "значительного прогресса" от переговоров в Саудовской Аравии, поскольку Вашингтон "надеется на подписание" сделки по украинским полезным ископаемым.