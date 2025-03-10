https://news.day.az/sport/1735974.html Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 - ФОТО Азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране. Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 86 кг, в финале одержал победу над Рахимом Магамадовым из Франции со счетом 9:2 и стал чемпионом.
Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 - ФОТО
Азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране.
Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 86 кг, в финале одержал победу над Рахимом Магамадовым из Франции со счетом 9:2 и стал чемпионом.
Джейхун Аллахвердиев в финале уступил армянину Левику Микаеляну со счетом 1:2, став серебряным призером.Аганазар Новрузов проиграл в финале россиянину Исмаилу Ханиеву (UWW) со счетом 4:5, став серебряным призером.
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